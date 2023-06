Il sogno di mamma Giovanna è realtà: ecco il giardino Mauro Cordeschi

Intitolare il giardino di Stabbia a Mauro Cordeschi, dove era solito giocare con sua figlia e ritrovarsi con gli amici, era il sogno di mamma Giovanna dopo la prematura morte del figlio nel 2017 a causa di un tragico incidente stradale. Bene, lunedì alle 17 diventerà realtà grazie all’impegno concreto del Comune di Cerreto Guidi con il sindaco Simona Rossetti, in collaborazione con l’associazione Aido. "Il mio sogno di mamma sarebbe vedere il giardino dove Mauro era felice, dove si è innamorato per la prima volta e dove incontrava gli amici – ha detto Giovanna nel programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” – intitolato a lui, perché le generazioni di oggi e quelle di domani sappiano della sua generosità e del suo esempio positivo. Amava far star bene gli altri e anche l’ultimo mio gesto di donare i suoi organi va in questa direzione".

"Sarà una giornata di festa come avrebbe voluto Mauro – continua la madre – e non mancheranno le altre mamme, con cui abbiamo scritto il libro “Lettere senza confini”, che raccoglie le lettere ai nostri figli. La parte musicale sarà gestita da Paola e Massimo, genitori di Michela, che ha perso la vita sotto i colpi della violenza. Condividere un dolore senza fine come la perdita di un figlio, è capirsi e soprattutto farsi forza per andare avanti. Le mamme del libro, Gaia, Stefy, Stefania, Laura e la stessa Paola sono la mia seconda famiglia".

"Da anni insieme a Giovanna e agli amici di Mauro – dichiara Simona Rossetti, Sindaco di Cerreto Guidi – abbiamo promosso iniziative e cercato di far vivere la memoria di Mauro e di altri giovani. Insieme al gruppo consiliare e alla giunta abbiamo condiviso l’intitolazione di questo giardino di Stabbia a Mauro già prima del covid, ora possiamo davvero coronare il sogno della madre e dedicargli questo spazio che lui amava e viveva con sua figlia e i suoi amici".