Il Sipario Blu. Filippo Nigro porta Macmillan

FUCECCHIO

Tutto pronto il primo appuntamento del nuovo anno con la stagione “Il sipario blu“ al Teatro Pacini di Fucecchio. Domani sera alle 21.30 Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena “Every brilliant thing“ (Le cose per cui vale la pena vivere) di Duncan Macmillan con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e lo stesso Filippo Nigro (traduzione di Michele Panella). Vincitore del premio nazionale Franco Enriquez 2022, lo spettacolo è una autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. È una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni. La lista che ne esce – e che il protagonista condivide con chi lo ascolta, con tono confidenziale, coinvolgente, intimo - è imprevedibile, emozionante e personalissima, fatta di episodi e aneddoti catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub.

“Every Brilliant Thing“ è un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe ed è un racconto/confessione umano e informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili, durante il quale mette sempre più a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà. Alla fine, la lista, più che alla madre, sarà stata utile a se stesso almeno a comprendere che “…se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito totalmente schiacciato, almeno una volta, dalla depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato molto attento!”. Con la complicità di alcuni spettatori - chiamati a dare un piccolo contributo per far sì che i ricordi del passato prendano vita - e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, Nigro riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione.