Il servizio: "ritoccato" per le feste Alia annuncia variazioni dei servizi di raccolta rifiuti per i giorni di Natale e Capodanno nelle città di Empoli, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino e Vinci. Per info: 800.888333.