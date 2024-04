Il salasso delle multe. Sei milioni in un anno. Ma il numero è in calo. I dati in ogni Comune

Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Questi, in rigoroso ordine decrescente, i Comuni dell’Empolese Valdelsa che hanno fatto registrare il maggio importo in termini di sanzioni accertate per il mancato rispetto del codice stradale. L’importo complessivo delle multe relative al 2023 – poco più di 6 milioni di euro – risulta in calo di circa un milione di euro rispetto al 2022, quando superò quota 7 milioni. Togliendo poi dall’ultimo report della polizia municipale l’ammontare delle contravvenzioni elevate per il mancato rispetto dei limiti di velocità, la somma scende a circa 5,5 milioni di euro. Essendo il territorio con più abitanti, è ovviamente Empoli a fare la voce grossa con 2,2 milioni di euro, calamitando il 39% del totale dell’Empolese Valdelsa per quanto riguarda le multe senza contare gli eccessi di velocità. Occhio però a Fucecchio, che fa registrare il totale più alto in rapporto agli abitanti: si parla di contravvenzioni per circa 1,2 milioni di euro, mentre Castelfiorentino completa la il podio con 543mila euro. Quarta piazza per Certaldo con 397mila euro accertati, seguita da Vinci (356mila euro) e Cerreto Guidi (poco più di 310mila).

Più in basso c’è Montelupo che si è attestata a 280mila euro, precedendo Montespertoli (poco più di 125mila). Più in giù troviamo Gambassi (62mila euro), Capraia e Limite (22mila) e Montaione, ferma a poco più di 12mila. Se questi sono i numeri accertati, a quanto ammonta invece il totale effettivamente incassato lo scorso anno, includendo nel conteggio anche le sanzioni elevate fra il 2018 e il 2022 ma riscosse lo scorso anno? Escludendo di nuovo dal novero le contravvenzioni per eccesso di velocità e le entrate per spese postali e procedimento di recupero, praticamente tutti i Comuni hanno incassato una cifra lievemente superiore o inferiore a quella accertata nel 2023. Empoli ha riscosso circa 1,2 milioni di euro, mentre Fucecchio si è fermata a poco più di 546mila.

"Il quadro relativo alle sanzioni elevate è correlato al tema dell’incidentalità. Quest’ultimo desta in particolare preoccupazioni, perché il numero di incidenti sul territorio è in aumento. E le contravvenzioni non saranno l’unico strumento utilizzato nel tentativo di ridurre il fenomeno", spiega il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi. "C’è chi parla di cassa? Non ci riguarda: noi facciamo il nostro lavoro e lavoriamo in termini di sicurezza stradale con l’obiettivo di ridurre drasticamente le situazioni di pericolo. Ci viene ormai richiesto uno ’step’ in più – ha concluso Luschi – e l’attività della Municipale è pronta ad aumentare ulteriormente, anche grazie alla creazione dell’unità cinofila e del nucleo droni".

Giovanni Fiorentino