Il ritorno tra i banchi. Buona prova al debutto. Sorrisi, selfie ed euforia. Ma anche tanto traffico

Traffico, clacson, auto parcheggiate in doppia fila e tanta, legittima, emozione. Euforia e timore, sorrisi e - come spesso accade - qualche lacrima di commozione. Spazio ai ricordi, ma poi lo sguardo punta dritto al futuro. Dopo una vacanza lunga tre mesi è suonata anche nell’Empolese Valdelsa la prima campanella. Una ripartenza anomala, una sorta di prova generale prima del weekend, considerando il venerdì, giorno scelto per un rientro ’light’. Per l’esercito dei 10mila (bambine, bambini, ragazze e ragazzi tornati in classe negli istituti di ogni ordine e grado) il via ufficiale al nuovo anno scolastico, una cerimonia alla quale ha preso parte anche l’amministrazione comunale. Gli alunni della ‘Carlo Rovini’ di Cascine - una delle scuole ‘Senza Zaino’ - hanno ricevuto la visita del sindaco Brenda Barnini che ha consegnato loro le attese cartelle da utilizzare durante l’anno.

Il vicesindaco Fabio Barsottini ha invece dato il benvenuto ai bambini e alle bambine della scuola primaria di Avane. "Il primo giorno di scuola ha ogni anno un sapore unico - ha dichiarato Barnini - Per alunni e studenti significa fare nuove esperienze, significa nuovi temi da apprendere, significa crescere insieme. E per chi ha superato l’età degli anni sui banchi è una scintilla capace di innescare ricordi indelebili. La scuola fa parte di ognuno di noi, ci accompagna a suo modo tutta la vita, è uno di quei luoghi in cui, oltre che in famiglia, si cresce come persone prima ancora che come studenti. Un luogo che appartiene a tutti noi e che ci arricchisce, ci insegna a pensare, anche a essere critici. Auguro a tutti un anno di soddisfazioni e di incontri importanti". Un clima di festa e di curiosità anche a Vinci. "Auguri ai ragazzi, ai docenti - ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Ciattini - ma anche alle famiglie; l’invito è stare a fianco dei loro figli, rispettando le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni".

Grembiuli e smorfie, selfie davanti ai cancelli anche a Castelfiorentino. "Davanti all’auditorium stracolmo dell’Enriques - ha commentato Alessio Falorni - do il benvenuto ai nuovi alunni delle classi I. Ricordo ai nuovi studenti che entrano a far parte della comunità allargata di Castelfiorentino, e che come tali diventano protagonisti del suo sviluppo. Grazie alle risorse che mettiamo a disposizione, già alcune parti del nostro territorio sono state modificate sulla base delle richieste dei ragazzi. Ad esempio, la piccola rotonda su via del Ferruzzino". A Montelupo Fiorentino l’Auser cerca volontari per salire sul pullman e accompagnare i ragazzi delle medie. E proprio agli adulti è dedicato l’incontro promosso dalla libreria per l’infanzia ’Mano Mano Piazza’ di Fibbiana: giovedì a tu per tu con psicologa e psicoterapeuta per parlare di distacco e inserimento, rientro a lavoro, ansie e cambiamenti in vista di questo nuovo anno scolastico.

Ylenia Cecchetti