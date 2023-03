Il ritorno della corsa dei ciuchi, tra musici, sbandieratori e spettacoli

Torna un appuntamento molto atteso della tradizione fucecchiese. Una manifestazione che quest’anno festeggia anche un compleanno importante. La macchina organizzativa è già in pieno movimento. Martedì 25 aprile ci sarà la tradizionale Contesa del Branca, a cura della Contrada Porta Raimonda, che quest’anno festeggia la 30esima edizione.

Una giornata – ricordano gli organizzatori – pensata e dedicate alle famiglie dove i protagonisti saranno i sei rioni della contrada che si sfideranno nella corsa sui ciuchi montati a pelo per aggiudicarsi l’ambito trofeo. La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 19 in via Giordano. In programma anche giochi per bambini e spettacoli di musici e sbandieratori. Una vera e propria giornata di festa in occasione dell’evento. Dalle 8 alle 22 saranno istituti i divieti di circolazione e sosta nel tratto di via Giordano compreso tra l’incrocio con via Mascagni e via Provinciale Francesca Bis.