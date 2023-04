Il ritorno della Cispiosa Tra fatica e originalità

Tutto è pronto per un evento atteso dai fucecchiesi e dagli appassionati di bicicletta. Martedì 25 aprile torna la Cispiosa, manifestazione promossa da un gruppo di amici che unisce la passione per il ciclismo alla voglia di raccontare e vivere Fucecchio in una veste goliardica ed originale. La Cispiosa, infatti, non è una competizione ma un modo di andare in bicicletta con dei mezzi di altri tempi. E l’unicità della corsa sta proprio nel fatto che il vincitore non sarà il primo che taglierà il traguardo, bensì il personaggio più originale, la cui immagine sarà utilizzata per l’illustrazione del manifesto 2024.

La locandina di questa edizione, infatti, raffigura Stefano, premiato per la sua originalità nel 2019. La corsa partirà alle 8.45 dal il Poggio Salamartano, per proseguire attraverso le frazioni di Torre e Massarella e il Comune di Cerreto Guidi fino a tornare a Fucecchio, con arrivo al Parco Corsini, dove sarà possibile ristorarsi. Un percorso totale di 52 km, con 500 metri di dislivello totale. Iscrizioni aperte.