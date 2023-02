Il rispetto a partire dalle regole Formazione dedicata ai volontari

Proseguono, toccando tanti argomenti, anche di attualità, gli incontri del corso di formazione Cesvot per volontarie e volontari, organizzato da Shalom e Csi nella sede di Fucecchio del movimento. Si parla di regole a partire dal tema del rispetto da un diverso punto di partenza. Che cosa significa rispetto? È più facile darlo o riceverlo? Quali sono le forme di rispetto che conosciamo? E poi, domanda delle domande: "Blanco è stato irrispettoso?".

La seconda serata - spiega Shalom è stata ricca di momenti di discussione con tante opinioni che sono emerse durante il confronto guidato dalla dottoressa Giulia Gori. Un’iniziativa, quella in corso, che si propone di affrontare il valore delle regole come strumento volto ad assicurare il rispetto della legalità – nel suo senso più ampio – in tutti i contesti educativi (nello sport, nel gioco, e così via) e in tutti i momenti di interazione e relazione tra volontari, minori e famiglie. Un viaggio, dunque, che ha ancora davanti tappe dentro il valore delle regole nei diversi contesti: da quelle all’interno dell’attività ludica o sportiva svolta all’interno dell’associazione, a quelle per assicurare una comunicazione efficace con gli altri volontari o con i minori e le loro famiglie, alle regole nel loro aspetto più formale e normativo, da rispettare per la sicurezza in campo o fuori dal campo.