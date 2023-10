Il rilancio di piazza don Minzoni al centro di un incontro con i cittadini

Sul tavolo temi molti sentiti sul quale si attiva un momento di incontro, di ascolto e di condivision. L’obiettivo? Pensare insieme interventi da mettere in atto nella zona della stazione ferroviaria, partendo dall’analisi dello stato attuale del quartiere per poi lanciare e raccogliere proposte migliorative.

L’appuntamento è per lunedì 30 ottobre alle 21,30 nei locali del Dopolavoro ferroviario: lì si svolgerà un incontro tra l’amministrazione comunale e i cittadini per confrontarsi su alcune tematiche che riguardano il quartiere che gravita attorno alla stazione ferroviaria e per illustrare gli ultimi interventi che verranno realizzati per migliorare la sicurezza e il decoro in quell’area che comprende anche piazza Don Minzoni. ’Where do HuGo?’ è il titolo della seconda edizione del progetto Hugo, percorso di co-progettazione e co-gestione finalizzato al miglioramento della sicurezza nella zona attorno alla stazione ferroviaria che si propone di coinvolgere i cittadini affinché possano fruire degli spazi pubblici con serenità, rifinanziato quest’anno dall’amministrazione con risorse per 50mila euro.

"L’area della stazione ferroviaria, a partire da piazza Don Minzoni per poi raggiungere zone come via XI Febbraio, sono da tempo al centro dell’attenzione della nostra amministrazione - spiega il sindaco Brenda Barnini -. Accrescere il senso di sicurezza e contrastare invece il degrado sono obiettivi centrali che stiamo perseguendo sia con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, sia attraverso lavori, penso al progetto di riqualificazione della zona di via Fabiani e viale Palestro, al potenziamento e allo sviluppo del sistema di videosorveglianza dell’intera area o ancora alla demolizione del parcheggio multipiano di via XI Febbraio, a breve al via. Accanto a questo, siamo convinti tuttavia che sia necessario far vivere i luoghi, occuparli con iniziative che coinvolgano associazioni e cittadini di ogni età".