Il rilancio della cultura Contributi per ripartire

Un sostegno alla ripresa delle iniziative culturali sul territorio. Era questa la finalità del bando della Città Metropolitana che assegnava contributi ad associazioni e progetti per l’anno 2023. Diverse sono state le domande presentate da realtà operanti nei comuni dell’Unione. Non tutte hanno ottenuto il contributo. Tuttavia, complessivamente, arriveranno sul territorio quasi 37mila euro. La somma più cospicua è stata assegnata all’associazione Empoli Jazz che ha ottenuto 15mila euro per l’organizzazione della XV edizione del Festival e la VI edizione de Le Fiabe del Jazz. Anche Fondazione Museo Montelupo Fiorentino è stata premiata per Ceramica off, cui sono stati assegnati 9mila euro. Opera in piazza a Empoli, l’iniziativa candidata al contributo da parte del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, ha invece ottenuto 4.400 euro. Altri 4mila euro sono stati assegnati al Minimal Teatro Giallo Mare per Assaggi di Teatro. A Certaldo gli eventi promossi da Polis hanno ricevuto un contributo di 1.500 euro. Per Musica Vinci sono stati concessi 1.150 euro. Infine il progetto Arte e sostenibilità, presentato dall’associazione Sincresis, ha beneficiato di 650 euro. I grandi eventi rimasti fuori dal tesoretto messo a disposizione dalla Metrocittà sono stati Empoli Città del Natale per la quale l’associazione Centro storico aveva richiesto il massimo contributo concedibile, ovvero 30mila euro. Anche il Beat Festival (anche in questo caso erano stati richiesti 30mila euro) è rimasto a bocca asciutta rispetto ai fondi del bando.

Del resto i criteri di valutazione imponevano requisiti precisi. La commissione ha valutato le proposte in base la qualità artistico-culturale, il carattere aggregativo del progetto, il carattere territoriale e l’importanza del progetto stesso. "Il bando - spiega la consigliera metropolitana delegata alla Cultura Letizia Perini - era finalizzato al sostegno alla ripresa delle iniziative di tipo culturale sul territorio metropolitano, da svolgersi entro il 2023, che si caratterizzano per la loro importanza culturale, sia con riferimento alla direzione artistica che degli spettacoli proposti, i destinatari del progetto, e con l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano". La liquidazione sarà effettuata a consuntivo, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

