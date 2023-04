Il rilancio del turismo Boom nei musei e agriturismi pieni "Più 20% di visitatori"

di Ylenia Cecchetti

Agriturismi pieni e musei che registrano numeri ’felici’. Benvenuti nell’Empolese Valdelsa dove l’inizio di stagione, con il ponte del 25 aprile alle spalle e quello del primo maggio alle porte, non ha tradito le aspettative. La proiezione, con un campione di strutture ricettive intervistate sull’andamento delle prenotazioni, faceva presagire ottimi risultati. E così è stato. "Le festività pasquali hanno portato il 20% in più di turisti sul territorio rispetto al 2022 - dichiara Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al Turismo per l’Unione dei Comuni - Siamo nel pieno di una ripresa importante. Lo scorso anno in Toscana solo 11 ambiti turistici su 28 hanno raggiunto o superato i dati del 2019, noi non ce l’abbiamo fatta. Recuperare sarà l’obiettivo del 2023: la stagione estiva promette bene".

Tra le presenze più attese, il ritorno del mercato americano, in forte crescita rispetto all’estate scorsa. Mancherà invece il turismo russo insieme a quello ucraino, mentre si confermano olandesi, tedeschi e francesi come target di riferimento. Il trionfo del ponte della Libertà nei 4 giorni di vacanza si è tradotto anche nell’apprezzamento dell’offerta culturale. E’ stata inaugurata soltanto pochi giorni fa a Montespertoli la mostra ’Filippo Lippi in Valdelsa’, al Museo d’Arte Sacra di San Piero in Mercato ma i risultati sono già tangibili: 50 ingressi registrati durante il ponte, un dato buono considerando che di solito non si superano i 10 visitatori. Numeri quadruplicati per la ’predella Barbadori’, quindi: è l’effetto ’Terre degli Uffizi’ che ha portato le Gallerie fiorentine a scegliere di lavorare in stretta sinergia con alcuni dei piccoli musei del nostro territorio. Come il Mmab di Montelupo Fiorentino dove dall’inizio di aprile a oggi sono stati staccati 605 biglietti; nello stesso periodo lo scorso anno se ne contavano 286. Segno che l’esposizione ’La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti’, con gli Uffizi sbarcati per la prima volta nella città della ceramica, sta già dando buoni frutti.

Dati positivi arrivano, poi, da Certaldo: da venerdì 21 aprile a martedì 25 sono stati registrati 1.552 ingressi ai musei comunali. Probabilmente una spinta l’ha data anche l’inaugurazione della mostra ’Fusioni di luce’, che si snoda tra Palazzo Pretorio e le vie del borgo. Un dato in crescita rispetto al 2022 nel quale, per il mese di aprile sono stati 4.389 gli ingressi ai musei. Dal 1 al 25 aprile 2023 (e il mese non è ancora finito), Certaldo è già a quota 4.592: un piccolo, grande record. Da sabato a martedì ben 4.449 persone hanno visitato il Museo Leonardiano di Vinci con una media di oltre mille ingressi al giorno. "Numeri - come ha commentato l’assessore alla Cultura di Vinci Sara Iallorenzi - che hanno superato addirittura quelli legati alle festività pasquali, già molto soddisfacenti".