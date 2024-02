Il ricordo di Usignoli . Un anno fa la scomparsa

Un anno fa ci lasciava Oriano Usignoli, storico tifoso azzurro che ha gestito per anni il bar del Centro Sportivo di Monteboro, la casa dell’Empoli. Usignoli è venuto a mancare tra il 17 e il 18 febbraio 2023 all’età di 75 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Fu un vero e proprio punto di riferimento soprattutto per i ragazzi del settore giovanile. A un anno di distanza dalla sua triste scomparsa andrà in scena una delle partite più sentite qui a Empoli, il derby contro la Fiorentina. Lo ricordano con tanto affetto la figlia Lara, la moglie Laura, il nipotino Mattia e il genero Dimitri, e ovviamente tutti coloro che hanno avuto occasione di conoscerlo e apprezzare la sua allegria e spontaneità.