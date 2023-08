Il ricordo di Florio Talini Cerimonia al cimitero

Una cerimonia breve. Ma importante e carica di significati. Ieri mattina in occasione del sedicesimo anniversario della scomparsa, come ogni anno il Comune di Fucecchio ha ricordato la figura del sindaco Florio Talini, partecipando a un momento di raccoglimento insieme a familiari e amici che si sono ritrovati al cimitero di Ponte a Cappiano. Talini, prematuramente scomparso il 25 agosto del 2007, fu primo cittadino di Fucecchio per due legislature, dal 1995 al 2004. Un decennio importante nel quale si ponevano le basi strategiche per lanciare il distretto del Valdarno nel futuro: scelte importanti in materia di sanità, economia e relazioni tra Comuni. Per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini. Presenti anche l’ex sindaco Claudio Toni e l’allora direttore generale del Comune di Fucecchio, Roberto Vezzosi.