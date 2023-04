Il ricordo di Fabiani Ecco l’iniziativa

Il ricordo di un grande poeta. Il Comune di Fucecchio, in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi e la Pro Loco Torre, organizza una giornata dedicata al poeta e giornalista Enzo Fabiani, fucecchiese di nascita e milanese di adozione. Il 6 maggio alle 11, nella parrocchia di San Gregorio Magno a Torre, in programma ci sarà la messa in memoria celebrata da monsignor Andrea Cristiani. Alle 17 nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, saranno presentati i libri ’La via fonda’, di Enzo Fabiani, e ’Enzo Fabiani, poeta arduo e popolare’, a cura di Rosa Di Benedetto Orazio. Dopo i saluti del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e dell’assessore alla cultura Daniele Cei, introducono l’incontro Roberto Pellegrini, Aldemaro Toni e Alberto Malvolti, con letture di Andrea Giuntini. Intervengono la curatrice Rosa Di Benedetto Orazio e il professor Don Angelo Pellegrini della facoltà teologica dell’Italia Centrale.