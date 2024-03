Il ricordo di Cinelli a un anno dalla morte

L’evento, si apprende, è in programma il 31 maggio alle 21 e prevede una disputa calcistica tra le dodici contrade del palio che sarà preceduta da un esibizione di musici e sbandieratori. E’ l’appuntamento per ricordare Luciano Cinelli, icona e capitano della squadra di calcio negli anni settanta venuto a mancare il 6 di ottobre dello scorso anno. Cinelli è scomparso all’età di 71 anni. Uno sportivo molto conosciuto, apprezzato ed amato. Anche se per la maggior parte la sua carriera si è sviluppata nel Fucecchio, Cinelli era molto conosciuto anche in Valdinievole per aver militato nel Chiesina Uzzanese e per essere uno dei calciatori più ambiti nei tanti tornei estivi negli anni Settanta. Cresciuto nelle giovanili della società bianconera Cinelli per un paio di stagioni aveva anche militato nell’Empoli, allora in serie C. "Una passione, quella per il calcio e per Fucecchio, che non lo ha mai abbandonato", disse il sindaco Alessio Spinelli ricordando Cinelli. L’iniziativa per ricordarlo al momento è in costruzione.