Il ricordo dei caduti delle guerre

Una giornata ricca di appuntamenti in occasione del 78 esimo anniversario della Liberazione nazionale, per celebrare la giornata in cui si ricorda la resistenza nazionale e la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

L’omaggio ai caduti, con le deposizioni delle corone d’alloro – spiega una nota dell’amministrazione comunale – si terrà la mattina del 25 aprile, come da tradizione, e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi in programma. Nel giorno della Liberazione nazionale il programma si apre alle 8:15, alla presenza del sindaco e delle autorità militari con la deposizione della corona d’alloro al cippo di Poppiano, il corteo si sposterà poi al cippo posto nel piazzale degli Ulivi a Montagnana (alle 8, 30) e infine al cippo in via Castiglioni in ricordo del partigiano Settimo Agostini (alle 9).

Alle 9.30 sarà celebrata, al cimitero del capoluogo, la messa in suffragio di tutti i caduti delle guerre con la deposizione della corona al monumento che ne ricorda le gesta e il sacrificio. successivamente, alle 10.45, in Piazza del Popolo, si terrà la deposizione dell’ultima corona d’alloro. La cerimonia in piazza del Popolo sarà inoltre accompagnata dalle musiche della nuova filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli alla presenza del sindaco, delle autorità cittadine, dei rappresentanti delle associazioni locali e della cittadinanza (nella foto il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini).