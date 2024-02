Il ricordo dei 530 volontari: "Vietato dimenticare"

Il 13 febbraio del 1945 furono 530 i giovani del Corpo volontari per la libertà che partirono da Empoli per la Guerra di Liberazione. E ieri, in occasione del 79esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione di quella partenza per una mattinata all’insegna del ricordo e della memoria come anticorpi per difendere la storia della città. Come ogni anno, la comunità ha partecipato e si è stretta forte al ricordo dei 530 volontari, onorandoli, perché quelle gesta continuino a essere conosciute e siano di esempio.

"Sacrificare la propria vita, farlo anche se la tua città era già stata liberata, forse oggi non accadrebbe. Quei ragazzi lo fecero però e partirono senza voltarsi indietro – sottolinea la sindaca Brenda Barnini -. Era il 13 febbraio del 1945 quando si lasciarono tutto alle spalle e partirono proprio da questa piazza per unirsi ai gruppi di combattimento e lottare per liberare l’Italia dall’invasione nazista. Empoli è una città solida che si è posizionata nel futuro, grazie alla sua comunità, alla sua storia, alla sua forza nel rialzarsi sempre, forte di valori profondi e indissolubili. È nostro compito continuare a celebrare e far conoscere i luoghi della memoria, perché nascano ogni giorni coscienze più consapevoli. Abbiamo sostenuto e finanziato una ricerca storico-scientifica che mettesse più dettagli e approfondimenti su questo pezzo della storia della nostra comunità, della nostra città e che presenteremo a breve. L’ennesimo tassello a completamento della nostra memoria civica".

Alla mattinata hanno partecipato tra gli altri autorità civili e militari, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale e associazioni locali. La sindaca ha deposto una corona di alloro ai piedi della lapide che li ricorda.