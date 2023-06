Il restauro del ponte di Camaioni La congiunzione ’fragile’ sull’Arno finalmente sarà messa in sicurezza

Se ne parlava da anni, ora il cantiere è realtà. Sono cominciati i lavori di restauro del ponte sull’Arno, a Camaioni, l’importante struttura, a dispetto delle dimensioni modeste, che collega le province di Firenze e Prato e che unisce Carmignano con Capraia e Limite e con Montelupo Fiorentino. Un intervento di manutenzione straordinaria che bloccherà il deterioramento dell’infrastruttura, senza però portare eccessivi disagi alla viabilità. Il ponte, infatti, non subirà chiusure immediate. Meteo permettendo, il cantiere andrà avanti per sei mesi con interruzioni della viabilità circoscritte a pochi giorni, probabilmente nel mese di settembre, proprio per non complicare la vita dei tanti pendolari, dei turisti e di chi ogni giorno lo attraversa per spostarsi fra i territori del Valdarno. I lavori di restauro interessano le spalle e le pile del ponte: salvo imprevisti, sarà scongiurata anche la chiusura per la posa delle carpenterie metalliche. "E’ un’opera importante, finanziata con fondi del Pnrr su progetto congiunto dei nostri tre Comuni, grazie all’unità di intenti – spiegano i sindaci Edoardo Prestanti di Carmignano, Alessandro Giunti di Capraia e Limite e l’assessore di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Nesi - Serve per consolidare e mettere in sicurezza un’infrastruttura importante non solo per i residenti di Camaioni, ma per tutti i lavoratori che quotidianamente lo usano da varie provenienze e per vari destinazioni. È un passaggio fondamentale per raggiungere la FiPiLi, per il turismo che gravita su Artimino e sui nostri territori. In generale, un’infrastruttura di collegamento che interessa due province e tre comuni e che mette in relazioni tessuti industriali e commerciali di non poco conto. L’auspicio è che nel breve tempo si possa arrivare anche ad una gestione sovra territoriale che consenta tempi più celeri per quanto riguarda la manutenzione".

L’investimento complessivo per il restauro ammonta a 375mila euro, di cui 330mila ricevuti dal Comune di Carmignano come contributo per "la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio" confluiti nella linea progettuale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I restanti 45mila sono stati versati per il 40% (pari a 18mila) da Carmignano, mentre Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite hanno versato 13.500 euro a testa. Si tratta di lavori di conservazione per mantenere il collegamento attivo e funzionale. E c’è un’altra buona notizia che riguarda le frane nei pressi del ponte. E’apparsa nell’albo della Regione l’autorizzazione per la riparazione degli argini: interventi di consolidamento delle sponde da 500mila euro. Cruciali per mettere ulteriormente in sicurezza l’area.

Ylenia Cecchetti