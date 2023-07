Il regolamento per il referendum "Il Pd non ha fatto ostruzionismo"

La questione dell’approvazione del regolamento comunale per lo svolgiemnto del referendum contro la Multiutility torna al centro dell’attenzione il giorno dopo il consiglio comunale che lo ha visto approvare. A farsi sentire è il segretario empolese del Partito democratico, Lorenzo Cei, anche all’indomani delle perplessità espresse in merito ai tempi di ’gestazione’ del sopracitato regolamento dal consigliere di opposizione di Fabgricacomune Leonardo Masi e dall’assemblea permanente No Keu, contraria da sempre alla Multiutility su cui il referendum dovrebbe, appunto, esprimersi.

Il segretario del Pd Lorenzo Cei, in una nota, sottolinea che: "I consiglieri di maggioranza hanno fortemente voluto l’adozione del regolamento per lo svolgimento dei referendum nel Comune di Empoli. Per la prima volta ci dotiamo di questo strumento e il Pd saluta con favore la sua introduzione. La prima commissione “Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia”, competente in materia, è presieduta da Andrea Picchielli della Lega e il vicepresidente è proprio Leonardo Masi. Stupisce quindi che il consigliere Masi lamenti ritardi nell’iter legislativo".

"Dall’inizio dell’anno – aggiunge il segretario Dem emploese – la prima commissione si è riunita quattordici volte e solo in quattro occasioni la questione del referendum è stata messa all’ordine del giorno". E’ dunque una sorta di “rispedito al mittente“ il testo del messaggio con cui Lorenzo Cei ha deciso di intervenire in merito ai tempi che ci sono voluti per realizzare la ’gestazione’ del regolamento referendario comunale. "Se si devono cercare delle responsabilità – incalza ancora il segretario Cei – sono da individuare fra le fila dell’opposizione, che aveva gli strumenti per determinare i tempi dell’iter e che ha da mesi a disposizione i mezzi per attuarli".

"Ora capiamo che il consigliere Masi voglia addossare colpe al Pd – conclude Lorenzo Cei – perché è più comodo cercare un capro espiatorio, ma è bene che si assuma le proprie responsabilità. Se il referendum non potrà essere celebrato è colpa sua e dei suoi colleghi di opposizione. I margini per farlo nel 2023 c’erano tutti, i consiglieri di maggioranza non hanno mai fatto ostruzionismo e questo è agli atti".