Il recupero del Castello Una strada intitolata a Fabrizio Coli

Continua il processo di recupero e valorizzazione del Castello, il quartiere che dal piano della Pesa a Montelupo si ’arrampica’ sul primo colle della dorsale di Malmantile in cima al quale si trova la romanica Prioria di San Lorenzo. Da tempo il Comune è titolare di un complesso piano di riqualificazione che prevede, fra i molti interventi in programma, la ristrutturazione delle piccole e irte stradine per e dentro il quartiere, il restauro di parti della superstite cinta muraria e della porta oltre al recupero di altri spazi pubblici che fanno parte del Castello. L’assessore Lorenzo Nesi aveva annunciato nelle scorse settimane che la primavera poteva essere il momento giusto per iniziare con gli ulteriori lavori di recupero e una recente decisione della giunta comunale dà il segnale che le attività che riguardano il Castello, appunto, stanno comunque andando avanti. E’ stato infatti deciso di dedicare la salita che porta all’antica prioria a Fabrizio Coli, stato storico caposaldo del Gruppo Archeologico di Montelupo, figura di riferimento per tutti gli appassionati della materia nell’intera vallata della Pesa. La decisione della giunta è stata presa anche in considerazione della mozione del consiglio comunale approvata all’unanimità e proposta dalla consigliera Maddalena Pilastri per intitolare i luoghi del territorio a figure importanti della storia della ceramica di Montelupo.

Andrea Ciappi