Il re della tavola e la sua corte : "Poche pepite, ma eccellenti". Grande successo per Tartufesta

MONTAIONE

Tutto, a primavera, lasciava presagire un quadro ben diverso, anche se le ultime piogge sono viste come un toccasana dai trifolai. I segnali in estate erano stati ottimi: abbondanza di tartufo scorzone, ottima qualità, pezzature interessanti. Invece, poi, è successo qualcosa. "Si è spalancata davanti un’estate con picchi di temperature altissime – spiegava nei giorni scorsi Luca Fontanelli di Gazzarrini Tartufi – E totale assenza di piogge. Poi abbiamo avuto settembre di pienissima estate e un inizio di ottobre nel quale la gente ha continuato a fare i tuffi al mare. Per ora non c’è abbondanza. Solo ottima qualità". I prossimi giorni potrebbero diventare più generosi.

Intanto si è conclusa con successo l’edizione numero trenta di TartuFesta a Montaione, manifestazione che celebra il tartufo bianco e le altre eccellenze del territorio, che ha registrato quest’anno un successo da record. Montaione è terra di tartufi ed ha una lunga tradizione. Un folto pubblico ha invaso la piazza principale del paese già durante l’anteprima si sabato, dove accanto ai birrifici artigianali, ai cocktail alla spina di Cosimo Neri e alle specialità gastronomiche a base di tartufo, si sono esibiti sedici artisti emergenti. Domenica il clou della manifestazione, tutto il borgo e il viale Da Filicaia si sono riempiti di un pubblico numeroso e vario, proveniente da varie località della zona per assaporare le prelibatezze servite e vendute nei vari punti ristoro della festa e per apprezzare gli eventi che arricchivano il programma della giornata. Il tartufo bianco, uno dei tesori di Montaione, è stato al centro della manifestazione: in piazza della Repubblica, all’interno di TartuRe è stato possibile acquistare il prodotto fresco, il cui aroma ha invaso il borgo per tutta la giornata; al Ristoro del tartufaio è stato possibile pranzare con piatti a base di tartufo, e l’associazione La Racchetta ha proposto le caldarroste e il castagnaccio. Grande apprezzamento per i prodotti tipici della Via dei Sapori, con le aziende agricole del territorio che hanno proposto vino, olio nuovo, formaggi, miele, zafferano, salumi e tanto altro. Il sindaco Paolo Pomponi dice: "Sono molto contento del successo di questa edizione, un compleanno ricco di eventi, di novità, di occasioni per assaggiare tutte le eccellenze gastronomiche del nostro territorio".

C. B.