Il raddoppio e l’incubo espropri, Giani mediatore con i residenti: "Il progetto va rallentato"

Empoli, 24 maggio 2024 – Una camminata sui luoghi del disagio attraversando le porzioni di territorio investite dal cantiere per il raddoppio e l’elettrificazione sulla tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo.

Eugenio Giani ieri si è unito a un gruppo di residenti per un punto aggiornato sulle ricadute dell’opera. "L’iter va rallentato, sono andati troppo avanti", ha detto il presidente della Regione; gli espropri però sono già partiti. "Ormai l’appalto è in corso, bisogna essere realisti - ha commentato durante il sopralluogo - Rfi è un ente nazionale, non abbiamo il potere di bloccare l’opera, ma possiamo vedere dove rimediare. Se Ferrovie non sarà in grado di sostenere economicamente gli investimenti per gli interventi di modifica richiesti dai cittadini, se ne farà carico la Regione". Una promessa che apre uno spiraglio di speranza.1

Il gruppo si è mosso lungo tutto il tratto dal circolo di Sant’Andrea al passaggio a livello di Granaiolo e all’argine dell’Elsa. Un modo per toccare con mano i luoghi che saranno deturpati dal passaggio della ferrovia. Tutte le richieste avanzate dai cittadini (tra queste un cavalcavia in zona Sant’Andrea, spostato rispetto a quanto previsto nel progetto attuale e la messa in sicurezza idrogeologica delle frazioni) dovranno esser riassunte in un documento che lo stesso presidente presenterà a Roma all’ad di Rfi. "Farò un incontro diretto con Rfi per capire gli accorgimenti possibili, non solo sulla viabilità ma anche sulla presenza di sotto servizi adeguati". Altra zona critica, l’ex zuccherificio. "Non solo orti, garage e capanni. Anche il cippo alla memoria dei caduti, di fronte alla stazione di Granaiolo, sarà sfrattato" dice un cittadino.

Uno stop in via Matteotti a Fontanella, il civico è quello di Franco Vezzosi che esce di casa con le lacrime agli occhi. Chiuso il cancello, un passo, e un segno lasciato con il gesso delimita la sua proprietà. "Il treno passerà ad un metro e quaranta dalla porta d’ingresso. Non avrò più accesso al garage. L’intera abitazione sarà tappata da un muro di protezione che supererà l’altezza del terrazzo. La mia casa, edificata nel ’66, sulle carte di Rfi sembra non sia mai esistita. Per i prossimi 4 anni ci aspetta l’inferno". Per Brusciana, è Erica Fattori che si rivolge a Giani: il binario passerà a 35 metri dalla sua abitazione, una villa storica ristrutturata, "una casa di famiglia tramandata di generazione in generazione la cui quotazione per il giardino è irrisoria: 14mila euro. Giovedì ho avuto la presa in possesso dell’esproprio - ha raccontato la residente di via Senese Romana - Una superficie di 700 metri quadrati che si allagherà se non verrà fatta un’opera idraulica adeguata".