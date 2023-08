Il raddoppio contestato "Nessuno potrà ignorare gli errori di questo piano"

"Da adesso, le nostre perplessità e proposte sono agli atti del Consiglio Comunale, nella storia della nostra Istituzione. Dopo oltre un anno di incontri con centinaia di partecipanti, istituzioni, tecnici di Italfer e Rfi, ora nessuno potrà dire di non essere a conoscenza della posizione dei cittadini delle frazioni attraversate dal raddoppio del binario". E’ tutto verbalizzato. Un passo in più per il comitato Empoli - Granaiolo per un altro raddoppio, che giovedì è stato invitato ad esprimersi davanti alle due commissioni del consiglio comunale "Affari Generali" e "Assetto e utilizzazione del territorio, Ambiente ed Infrastrutture, Demanio e Patrimonio". Un passo in più dopo il ricorso presentato al Tar, la cui udienza si terrà il 28 settembre. Un’occasione per mettere nero su bianco le preoccupazioni e le proposte legate al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Empoli – Granaiolo con l’elettrificazione della medesima linea, da Empoli a Siena.

Alla seduta hanno preso parte l’assessore regionale alle infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione Stefano Baccelli e l’ingegner Fabrizio Rocca di Rfi Spa, oltre al sindaco di Empoli Brenda Barnini. "Niente di nuovo sotto al cielo di Empoli - ha commentato, sarcastico, il portavoce del comitato Paolo Gaccione - Baccelli ha dichiarato di riporre la massima fiducia nei tecnici di Rfi e di essere certo che faranno tutto il possibile per mitigare gli eventuali disagi degli abitanti. Barnini ha ribadito l’importanza dell’opera: non vede possibilità di una variazione del percorso".

Tra espropri e inquinamento acustico, la tensione si fa sempre più palpabile nelle frazioni di Brusciana, Fontanella-Sant’Andrea e Granaiolo. Troppe e a forte impatto le ripercussioni sull’abitato. "Nei nostri interventi - spiega ancora Gaccione - abbiamo elencato i dubbi, abbiamo parlato del rischio idraulico che grava sulle nostre frazioni ai piedi della collina di Monterappoli, un problema che aumenterà con le barriere che verranno erette ai bordi della linea ferroviaria. Abbiamo ribadito che la chiusura dei passaggi a livello spaccherà le frazioni in due, isolando decine di famiglie e mettendo a rischio la permanenza dei pochi servizi ancora presenti: un negozietto Coop, un ufficio postale, un’edicola e la farmacia".

I membri del comitato non si dicono contrari al raddoppio e all’elettrificazione della linea, anche perché molti di loro sono lavoratori pendolari. E hanno portato all’attenzione il caso di un altro raddoppio, quello della linea di Pescara-Roma dove però dopo molti incontri fra il commissario straordinario, Rfi e i sindaci, alcuni cambiamenti sono stati apportati. "Evidentemente - conclude Gaccione - qui non c’è stata la stessa volontà politica".

Y.C.