Il punto Alia si trasferisce al Castelluccio

Dopo la chiusura dello sportello nella sede dell’ex hub vaccinale prevista per oggi, i cittadini troveranno nel nuovo Punto Alia di via del Castelluccio un ambiente rinnovato e reso più accogliente con cinque sportelli integrati per effettuare pratiche Tari, avere informazioni e supporto nella lettura delle bollette e tutto quanto attiene ai servizi offerti. Da martedì 2 maggio il Punto Alia, dedicato alla tariffa corrispettiva, si sposta in via del Castelluccio e sarà aperto 6 giorni su 7: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, 8.30-13 martedì e giovedì, anche dalle 14 alle 16.30. Al riguardo è ricordato a tutti i cittadini che è necessario dotarsi dei nuovi dispositivi adesivi di lettura (Tag), sacchi con Tag, per attivare il sistema, ed è importante apporre correttamente (a sinistra guardando l’apertura dei bidoni) i nuovi dispositivi sui contenitori. Alia informa che nella sola città di Empoli hanno ritirato i Tag oltre 19mila utenze su un totale di 23mila circa (oltre il 81%), e percentuali simili si riscontrano su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa coinvolto in questa trasformazione: Capraia e Limite 84%, Castelfiorentino 81%, Certaldo 85%, Fucecchio oltre l’80%, Gambassi Terme 84%, Montelupo f.no 83% e Vinci 81% circa.

Per tutte le utenze domestiche è possibile richiedere la consegna delle attrezzature a domicilio attraverso la prenotazione nell’Area Clienti, Aliapp, scaricabile da Google Play e App Store, o dal portale www.aliaserviziambientali.it. Ma si possono anche ritirare al Punto Alia del Castelluccio. Le utenze non domestiche, oltre a recarsi agli sportelli, possono contattare il call center per l’invio a domicilio. Alia ricorda, infine, che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza.