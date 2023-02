Il pronto intervento diventa più capillare

Si potenzia la rete del Seus, il pronto intervento del servizio sociale: il servizio che permette di fronteggiare 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno le situazioni gravi e improvvise sotto il profilo sociale. Con il 2023 entra in una nuova fase, caratterizzata da un nuovo sistema di gestione più capillare. Dei 14 ambiti territoriali toscani, su 28, in cui il servizio è attivo c’è anche l’Empolese-Valdarno inferiore. Con l’assegnazione della gestione della centrale operativa (ad aggiudicarsela è stato un sodalizio costituito da Proges e dal Consorzio Opere di Misericordia),

il servizio potrà avvalersi delle sedi delle Misericordie, che - presenti nelle città e in molti centri abitati - saranno il luogo dove risiederanno le unità territoriali composte da un assistente sociale e da altre figure. Le unità avranno anche a disposizione mezzi per l’effettuazione degli interventi. Tra le motivazioni di intervento di Seus ci sono esplosioni di conflittualità in famiglie fragili, episodi di violenza e maltrattamento, abbandono o stato di solitudine di persone non autosufficienti o disabili.