Il progetto sarà realizzato in estate

Il nuovo sistema di telecamere ai varchi di accesso alla città dovrebbe essere installato in estate, dopo l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta in queste ore. La centralizzazione, con il posizionamento fisico dei server, sarà nella sala server del Comune di Empoli di piazza del Popolo con collegamento costante e continuativo da parte del comando di polizia municipale, della stazione dei carabinieri di Empoli e dalla centrale operativa della polizia di Stato in piazza Gramsci. "Non solo nuove telecamere ma un sistema potenziato nelle sue funzioni così da essere ancora più efficiente e di aiuto alle forze dell’ordine e alla polizia municipale per monitorare il territorio e in caso di indagini - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Questo progetto, che gode anche di un contributo della Regione Toscana, ci permetterà di dotare il territorio di ulteriori strumenti per la sicurezza, un tema sul quale l’amministrazione ha massima attenzione e sul quale, negli anni, sono stati fatti importanti investimenti". Negli anni passati, la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città, arrivando dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014 a un totale attuale di 133 collegate al sistema integrato cittadino. Un dato che entro maggio si arricchirà delle 16 telecamere in corso di installazione nell’area di piazza Matteotti e delle 14 nei cimiteri.