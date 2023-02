Il progetto per il parco Corsini

L’amministrazione comunale invita associazioni e cittadini alla presentazione del progetto di riqualificazione del Parco Corsini, finanziato con i fondi europei del Pnrr, in programma alla Limonaia di Parco Corsini. Intervengono il sindaco Alessio Spinelli (nella foto), tecnici e progettisti. L’appuntamento è lunedì mattina alle 10,30. L’intervento, oltre che migliorare la sicurezza e l’accoglienza, si pone l’obiettivo di rendere il giardino e il complesso Corsini maggiormente attrattivi al fine di esaltarne il valore storico, culturale ed architettonico data anche la sua posizione strategica all’interno degli itinerari di cammini storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea. Alla base del progetto c’è l’idea di riconsegnare alla collettività uno spazio fruibile e riqualificato in ogni sua componente anche attraverso una serie di operazioni messa in sicurezza e rimozione degli elementi incongrui.