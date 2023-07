Il processo d’appello contro il camionista slitta a novembre

CASTELFIORENTINO

Il caso giudiziario di Sara Scimmi va avanti, ma la prima udienza del processo in appello contro Milko Morelli, il camionista di Santa Maria a Monte, imputato di omicidio colposo per la morte della giovane di 19 anni trovata cadavere lungo la 429 dopo una serata in discoteca, è stato rinviata al 16 novembre. La decisione, che è stata presa ieri, di far slittare l’udienza è stata motivata dal fatto che l’iter d’appello non sarà “memoriale“, ovvero non si ripartirà dalle carte del processo già acquisite e depositate, ma sarà “dibattimentale. Il giudice, presumibilmente, vorrà riascoltare alcuni testimoni o consulenti che si sono occupati del caso nel corso del primo grado di giudizio.

La non colpevolezza dell’autotrasportatore pisano si baserebbe sul fatto che non è certo che il camion da lui condotto sia stato il mezzo che ha ucciso la giovane. La corte afferma che un’auto passata in precedenza sarebbe stata la causa della caduta della giovane in strada. Per la famiglia tornare in aula a novembre è considerata un’attesa positiva perché significa aggiungere elementi nuovi a quelli che già si conoscono.

"Siamo contenti che si voglia raccogliere elementi nuovi anche sulla posizione del camionista – commenta Giulia Scimmi, sorella della vittima – Dall’altra parte, però, temiamo che chi può essere stato responsabile di omissione di soccorso quella notte, e noi crediamo ci sia, possa vedere cadere il reato in prescrizione. Il prossimo 9 settembre saranno infatti passati sei anni dalla morte di Sara".

Nel frattempo, la famiglia Scimmi prosegue seguendo anche i passi della procura di Firenze, che per mano del sostituto procuratore Ester Nocera ha riaperto le indagini. I punti chiave in merito agli sviluppi riguardano l’auto già citata, vista passare e identificata negli attimi in cui Sara potrebbe aver perso la vita, e le tracce ‘digitali’ dello smartphone della giovane. "Seguiamo con molta attenzione e speranza il lavoro della nuova pm che si è resa con noi molto disponibile. Non so se e quando giustizia per Sara verrà fatta, ma noi, la sua famiglia, non si arrenderà mai".

Irene Puccioni