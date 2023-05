Il problema è sempre più forte Troppi morti sulle strade "Fate interventi strutturali"

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia è urgente correre ai ripari: "Mancano prevenzione e messa in sicurezza delle strade", dicono Federico Pavese, dirigente regionale e responsabile FdI Empolese, Andrea Poggianti, capogruppo FdI e Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti del partito di Giorgia Meloni. "I numeri parlano chiaro e raccontano di una vera e propria emergenza rispetto alla quale occorre intervenire con risolutezza e a 360 gradi – spiegano in una nota –. Negli ultimi anni, il trend degli incidenti stradali nel territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa registra una costante crescita. Infatti, negli ultimi quattro anni, si contano quasi trenta vittime. Quella del 2023, in particolare, è una vera e propria primavera “rosso sangue”, con un carico di vittime e di dolore diventato insostenibile". "E non dobbiamo dimenticare poi quello che è il risvolto indiretto che segue la perdita di vite umane – aggiungono –. Le ricadute sulle famiglie, sul tessuto sociale, su tutti coloro che in qualche modo si trovano per lavoro ad avere a che fare con le vittime di questi incidenti". La soluzione è dunque: intervenire. "Ed è chiaramente certificato, ogni anno, nel report nazionale Aci sulle strade più pericolose. In primis la La FiPiLi e non poteva essere altrimenti, visto la mole di traffico che raccoglie ogni giorno nel tratto tra Empoli e Montelupo – sottolineano –.Poi la statale 67 Tosco Romagnola. Infine la 429, particolarmente pericolosa nel vecchio tracciato, ma, secondo il report Aci, non troppo sicura neppure in quello nuovo".