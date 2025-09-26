Il primo ottobre riparte la campagna dell’Airc

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno e della sensibilizzazione riguardo a questa patologia che è la numero 1 al mondo per il numero di donne colpite. Dal 1 ottobre la campagna lanciata dall’Associazione italiana ricerca sul cancro vedrà illuminati di rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti in tutta Italia e tra questi anche la statuta della Vittoria nella omonima piazza di Empoli. La canpagna di Airc vuole sottolineare i progressi fatti in 60 anni e sostenere la ricerca verso la sfida più difficile: trovare cure efficaci anche per le donne colpite dalle forme di cancro più aggressive.

La campagna Nastro Rosa AIRC contro il cancro al seno si svolge grazie alla collaborazione con Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. In questa occasione, l’Ufficio Regionale Toscana di Fondazione Airc mobilita il territorio con numerose iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca. Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura del tumore al seno, la percentuale di sopravvivenza è in costante aumento: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. Questa resta però la neoplasia più diffusa in Italia: ogni anno colpisce circa 53.000 donne, una donna su otto riceve la diagnosi nell’arco della vita. E il 12% di quelle colpite non sopravvive.