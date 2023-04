Il Primo Maggio con Le Pande Gialle

Torna alla piena tradizione il Primo Maggio a Limite sull’Arno. Si sta organizzando la grande festa del pomeriggio in piazza Vittorio Veneto, organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Circolo Arci Casa del Popolo. Il Comune ha appena assegnato il patrocinio. Il pomeriggio di festa e di impegno sociale comincerà alle 16: merenda a base di pecorino, ficattole, baccelli, prosciutto e tante altre specialità. Che sono anche frutto del lavoro degli agricoltori locali. Pomeriggio e serata allietati dalla musica de ‘Le Pande Gialle’. Laboratori per i più piccoli. Quella di Limite ha proprio il titolo peculiare: "Festa del 1° Maggio con le Pande Gialle". È uno di quegli appuntamenti che si vanno riscoprendo, e che adesso si capisce appieno quanto siano stati, e siano, preziosi.