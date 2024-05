Il primo avversario sarà il Catanzaro

La stagione 2023-2024 si è appena conclusa con la grande festa per la storica salvezza in Serie A, ma Empoli sa già contro quale avversario inizierà la prossima. Si tratta del Catanzaro, che sfiderà gli azzurri di Nicola (nella foto) nei trentaduesimi di Coppa Italia, manifestazione che manterrà un tabellone di tipo tennistico con le otto teste di serie (le prime otto classificate di Serie A) che entreranno a partire dagli ottavi. Per ciò che concerne il regolamento, la novità è che eventuali tempi supplementari si disputeranno solo in semifinale e finale. Tutti i turni, ad eccezione delle semifinali, sono in gara unica sul campo della squadra con il numero di ingresso più basso. Empoli-Catanzaro si giocherà quindi al Castellani-Computer Gross Arena nella prima metà di agosto.