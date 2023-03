"Il prete operaio" Un libro sulla vita di don Renzo Fanfani

Al centro della serata una figura importante per tutto il territorio. Venerdì alla biblioteca Leonardiana, alle 21,15 sarà presentato il libro "Renzo Fanfani. Prete e operaio", scritto da Paola Sani e con prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti. In dialogo con l’autrice sarà presente la storica Anna Scattigno. Il libro ripercorre le tappe della vita del fiorentino don Fanfani che ha fatto parte del coordinamento dei preti operai italiani: raggiunto il grado di Capitano dei Granatieri si dimise dall’esercito ed entrò nel Seminario maggiore di Firenze, diventando prete in età matura.Il lavoro di ricerca, sostenuto dalla conoscenza e amicizia personale dell’autrice con il sacerdote, si è svolto sulle fonti costituite dai suoi scritti, dalle interviste a compagni di seminario, amici, ex commilitoni, parrocchiani, insegnanti, politici e dalle cronache delle comunità a cui appartenne. Il volume è suddiviso in due parti: la prima biografica, la seconda costituita da un’antologia degli scritti di don Fanfani. All’interno si trovano testi prevalentemente inediti, dal 1969 al 2011."“Don Renzo Fanfani è stato un prete operaio capace di aprire strade e rompere schemi – ha spiegato Paola Sani –. Ha saputo vedere e leggere la realtà e interpretare le azioni utili in quel momento". "Un libro con contenuti inediti, che ripercorre la vita di un uomo che ha dato tanto, tantissimo agli altri – ha detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Siamo lieti di ospitare a Vinci l’autrice Paola Sani e la storica Anna Scattigno".