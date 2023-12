Il Presepe poliscenico si rinnova

CAPRAIA E LIMITE

Una scenografia completamente rinnovata - pur restando nel contesto arabo palestinese - con quindici nuovi personaggi e tante scene inedite. Manca poco all’inaugurazione del presepio poliscenico “Una notte a Betlemme“. L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 15 nei locali della Misericordia di via Giacomo Matteotti 5A a Limite sull’Arno. Il taglio del nastro di questo capolavoro d’artigianato, visitato lo scorso anno da 3800 visitatori, promette di sorprendere ancora. L’autore, l’ingegnere Tommaso Cei, ha lavorato ad ogni singolo dettaglio con Stefano e Fabrizio Martelli, Sergio Antonini, Alberto Pampaloni, Mauro Lepri, Riccardo Vallini e il professor Leonardo Antonini per la colonna sonora. L’opera sarà visitabile anche il 9 e 10, 16 e 17 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni. Si tratta di un presepe, completamente animato, sviluppato su una superficie di 30 metri quadrati; comprende tutte le fasi del giorno e della notte. Alle 15.30, altra novità; sarà inaugurato il “Presepe sull’acqua“, in piazza Battisti, davanti al vecchio scalo della Canottieri Limite. La Natività verrà realizzata all’interno del navicello utilizzato per la festa triennale della madonna del Buon Consiglio, nel segno del legame con il fiume Arno, la cantieristica, il canottaggio. Un piccolo presepe vivente arriverà dall’acqua a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies.