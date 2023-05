Il premio Aramini si tiene il 29 maggio Empoli-Juve costringe allo spostamento

EMPOLI

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per la cerimonia di consegna dell’edizione 2023 del premio “Una città per lo sport - Albano Aramini“. Inizialmente prevista per il 22 maggio, è infatti slittata a lunedì 29 maggio alle 21.15 al Palazzo delle Esposizioni. Il motivo? La concomitanza con la partita del campionato di Serie A Empoli-Juventus. La decisione di spostare l’evento è stata dettata sia dalla volontà di favorire la massima partecipazione dell’ormai affezionato pubblico del premio, sia per permettere la presenza di tutti gli stessi premiati.

La serata sarà, come da tradizione, l’occasione per applaudire talenti dello sport, atleti, società sportive, ma anche figure che hanno portato o stanno portando in alto il nome della città grazie alle proprie competenze e al proprio impegno. Questi i vincitori: Use Basket per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale, Empoli Pallavolo e la squadra amatoriale di calcio a 5 Merengues per il miglior risultato a livello agonistico, le danzatrici Alice Santini e Vittoria Mandorlini e il cestista Alessandro Ghizzani per il miglior risultato a livello agonistico, la vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli Fc Rebecca Corsi come personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città, l’Associazione monsignor Giovanni Cavini per la promozione dello sport a livello sociale, il giornalista Giacomo Cioni col premio ‘Antonio Bassi’. Menzioni speciali per Sandro Prosperi (Aquathlon) e Rebecca Viviani (danza sportiva).