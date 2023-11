Il Pozzo dei Lavatoi, la scoperta che ha riscritto la storia della ceramica

"Una scoperta che 50 anni fa ha cambiato la prospettiva storica e artistica della nostra ceramica. Ripercorrere la storia del Pozzo dei Lavatoi è riappropriarsi di una tradizione che l’oblio del tempo ha cancellato. Sapevamo che a Montelupo si produceva ceramica, ma ciò di cui non eravamo consapevoli è che la nostra cittadina era la fabbrica di Firenze al tempo dei Medici. Abbiamo una storia solida su cui si fonda il saper fare delle nostre aziende. Un sapere secolare che va avanti senza soluzione di continuità dal 1200". Una storia iniziata mezzo secolo fa, che merita di essere festeggiata. Come anticipa l’assessore alla Cultura Aglaia Viviani, sarà un vero e proprio ciclo di iniziative a celebrare il 50esimo anniversario della scoperta archeologica del Pozzo montelupino, un pozzo antico utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive nell’area del nucleo storico della città. Un pozzo che si è rivelato essere una fonte eccezionale di reperti, e il cui studio, durato più di 30 anni, ha riportato alla luce migliaia di frammenti.

Gli scavi hanno consentito di acquisire buona parte del patrimonio esposto al Museo della Ceramica e al Museo Archeologico. Per l’occasione si svolgerà una rassegna culturale che esalteà l’identità ceramica del paese che non ha mai smesso di rappresentare l’anima del territorio. Si comincia il 2 dicembre alle 15 al Mmab col convegno "Il Pozzo dei Lavatoi. 32 metri di storia di ceramica" e la presentazione del docufilm (regia di Marco Del Lucchese), che attraverso le testimonianze d’epoca e il racconto di coloro che furono protagonisti ricostruisce la storia della scoperta. Il 3 dicembre alle 11 la Galleria di via XX Settembre ospiterà l’inaugurazione della mostra "La ceramica di Montelupo. Identità e futuro": oltre 30 fra artisti e aziende del territorio riflettono con la loro arte sulla scoperta del Pozzo. Non mancherà un’offerta didattica a tema rivolta alle scuole.