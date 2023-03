Il potere narrativo del Kamishibai

Al Museo Leonardiano di Vinci (nella foto), come ogni seconda domenica del mese, torna ’La domenica leonardiana’, la rassegna dedicata alle famiglie per conoscere attraverso laboratori, esperienze pratiche e visite ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo e sulla sua opera scientifica e pittorica. Il famoso Genio era anche un abile favoliere, che attraverso le sue storie ha sempre dato insegnamenti importanti, come quello che possiamo trarre dalla vicenda di una pietra di fiume, infelice della sua solitudine e che desidera ardentemente ricongiungersi alle sue compagne. La favola, ispirata al variegato mondo della natura, sarà raccontata attraverso il potere narrativo del Kamishibai, un piccolo teatrino di origine giapponese nel quale le parole si uniscono alle immagini. A far tornare il sorriso alla protagonista di questa storia dovranno essere i partecipanti al laboratorio creativo di decorazione e collage. Occhietti mobili, ciottoli dalle varie forme, pennarelli acrilici e fogli gommosi sono solo alcuni dei materiali a disposizione per riuscire nell’impresa. L’attività è adatta a bambini dai 4 ai 6 anni e l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 15.30. La prenotazione può essere effettuata chiamando lo 0571 933285 o scrivendo a [email protected]