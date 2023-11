Il potere curativo della natura. Un giardino terapeutico all’hospice

EMPOLI

Un giardino terapeutico, arricchito di piante, fiori e arredi da esterni, per rendere fruibili e accoglienti gli spazi esterni dell’hospice “San Martino” di Empoli e permettere ai pazienti di trascorrere delle ore piacevoli all’aria aperta. E’ questa l’idea della Asl Toscana centro che, a tale scopo, sta cerando un ente del terzo settore con cui sottoscrivere un accordo convenzionale fino alla fine del 2026.

La realizzazione di questo nuovo spazio verde in via Volta, spiega la stessa azienda sanitaria, "permetterà attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi e uditivi di generare effetti positivi sulle funzioni cognitive, sui disturbi comportamentali e sull’umore dei pazienti, oltre a rendere fruibile uno spazio dedicato alla sosta e al passeggio di pazienti e familiari e uno spazio dedicato ai bambini in visita".

Il lavoro da fare per raggiungere l’obiettivo finale non è poco. Innanzitutto è necessaria una lavorazione preliminare di livellamento del terreno, comprensivo di riporto di terra nelle aree adiacenti ai pozzetti affioranti. A seguire, la raccolta e il carico di tutti gli inerti non idonei alla preparazione del letto di semina. Dopodiché si dovrà procedere all’installazione di un sistema di irrigazione del prato. A quel punto avrà inizio la realizzazione del manto erboso vero e proprio. Tra i lavori di riqualificazione c’è da mettere in conto anche la potatura della siepe perimetrale esistente e il ripristino dei punti mancanti, oltre allo smaltimento di quella porzione deteriorata. Si dovrà anche provvedere alla fornitura e messa a dimora di piante aromatiche, da fiore o verdi. Il tutto in una nuova progettazione di spazi e percorsi verdi.

Una volta realizzato il giardino terapeutico il soggetto cui sarà affidato l’incarico dovrà provvedere anche alla manutenzione dell’area. Le domande di manifestazione di interesse possono essere inoltrate tramite posta pec all’indirizzo: [email protected]. Per avere maggiori informazioni e chiarimenti gli aspiranti candidati possono rivolgersi tramite mail a [email protected].

Irene Puccioni