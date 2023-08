Il posto fisso? Quasi una chimera È boom di tirocini e apprendistati

EMPOLESE VALDELSA

Tirocini, apprendistati professionalizzanti, contratti di mestiere o a tempo determinato. Sebbene qualche eccezione ci sia, la maggior parte delle offerte di lavoro presenti in questo momento sul nostro territorio non contempla impieghi a tempo indeterminato. Tra i settori in cui c’è maggiore richiesta ci sono l’alimentare, la moda, il calzaturiero, l’agricoltura, l’edilizia e il terziario. Addetti al condimento delle pizze o alla vendita, trattoristi o cantinieri fino alla lavorazione di piccola pelletteria ed altro ancora. Il minimo comun denominatore di quasi tutte queste offerte di lavoro è l’impegno full time (talvolta anche nel week-end per ciò che riguarda gli esercizi commerciali), con nessuna possibilità però di un inquadramento duraturo. Quasi nessun annuncio, infatti, presenta l’opportunità, per esempio, di una trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.

Insomma quella attuale è un offerta lavorativa fatta sostanzialmente di piccoli impieghi, al massimo per sei mesi, in cui spesso è tra l’altro richiesta esperienza pregressa nella mansione. In questo momento, tra gli annunci presenti sul portale della Regione Toscana, per quanto riguarda gli undici comuni della nostra area, ci sono soltanto 5 eccezioni, in cui è possibile candidarsi per un posto fisso. Ad Empoli come manovale edile e a Cerreto Guidi per la mansione di imbustamento e consegna di prodotti alimentari, mentre in alcuni ristoranti di Cerreto Guidi, Vinci ed Empoli si ricerca un cameriere di sala. Oppure, sempre ad Empoli c’è la possibilità di candidarsi come procacciatoreagente per un azienda leader nel marketing del settore energie. Un’altra figura che avrebbe il posto a tempo indeterminato sarebbe infine quella di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cercato per attività di consulenza alle aziende e adeguamento sugli adempimenti obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Baristi, gestori di agriturismo, cucitori, addetti alla rifinitura di calzature ed altre figure, come quelle dedicate ai servizi alla persona quali assistente alla famiglia o baby sitter, a Montaione piuttosto che a Castelfiorentino, Montelupo o Montespertoli. Se da un lato tutte queste richieste disegnano un ventaglio abbastanza ampio di mansioni disponibili e settori produttivi coinvolti, dall’altro come detto non permettono di avere la certezza di non trovarsi nuovamente in cerca di un impiego tra qualche mese. Un quadro quindi non proprio roseo.

Si.Ci.