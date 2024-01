"Il posto? Decidiamolo insieme"

L’ultimo apparecchio, il quinto, c’è già. Bisogna solo installarlo. E per farlo, il Lions Club Empoli, fa appello alla città. L’idea è quella di un sondaggio rivolto a tutta la comunità empolese. Quali sono le zone attualmente scoperte, dove un defibrillatore sarebbe utile e facilmente utilizzabile? "Decidiamo insieme dove montarlo". A lanciare l’iniziativa è Damiano Bonifacio, presidente del Lions Club Empoli. "Insieme all’Empoli Calcio, abbiamo in programma una quinta donazione in favore della comunità, anche in questo caso sarà un Dae. Ci stiamo consultando per capire dove. Sarebbe interessante, in base alla mappatura della città, accogliere proposte su zone strategiche ma sprovviste di defibrillatore. Individuiamo insieme il punto". Il Lions ha già installato un apparecchio al parco di Serravalle insieme all’Unione Club Azzurri, un altro è presente in via del Giglio, angolo via Ridolfi, un terzo è già stato consegnato ma è da montare ed è stato regalato all’associazione Paese in festa del Pozzale, che rappresenta circa 250 famiglie. Il quarto è andato all’istituto Calasanzio.