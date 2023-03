Il ponte sull’Orme Spese extra per il cantiere

SI torna a parlare del tanto famigerato ponte sull’Orme, anche se gli empolesi, stavolta, possono stare tranquilli: l’opera, completata alla fine di gennaio e finalmente riconsegnata alla cittadinanza, non è in discussiuone. Niente che possa insomma far pensare ad una nuova chiusura o ad altri interventi, ma dalla Città Metropolitana, grazie al sindaco delegato alle infrastrutture – il primo cittadino di Certaldo, Giacomo Cucini – sono stati riconosciuti all’amministrazione comunale empolese 175 mila euro per la messa in sicurezza della struttura dell’infrastruttura.

Su proposta dello stesso Cucini, il consiglio della Metrocittà ha infatti approvato all’unanimità la modifica parziale di un articolo della convenzione stipulata con il Comune di Empoli per il riconoscimento del contributo. Si consente formalmente l’utilizzo delle economie da ribasso. Obiettivo è il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del comune di Empoli della strada statale 67. Il Comune di Empoli aveva chiesto la modifica parziale dell’articolo 4 della convenzione per l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, stante il consistente aumento di prezzi di mercato che hanno comportato l’approvazione di una variante in corso d’opera da parte del Comune. Si tratta insomma di un provvedimento importante e necessario per consentire che l’opera risulti sicura anche dal punto di vista sismico e strutturale. Ricordiamo che proprio a causa di problemi statici si era reso necessario il maxi intervento che è costato anni di disagi e sacrifici ai cittadini empolesi. Non dimentichiamo infatti che il ponte è stato aperto a senso unico di marcia per diverso tempo, con conseguenti disagi e rallentamenti che si sono poi tradotti nella necessità di chiudere del tutto il tratto di strada interessato nel momento in cui si è dato il via al progetto di ricostruzione vero e proprio.

Il cantiere è cominciato alla fine di agosto ed è andato avanti fino a gennaio, con una viabilità alternativa che ha creato non pochi disagi. Da qualche settimana la struttura è stata riaperta e questo ha consentito di superare tutte le criticità che si erano venute a creare e che, di fatto, avevano mandato su tutte le furie i cittadini empolesi.