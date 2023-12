Il ponte sotto la lente: "Passerà al Comune solo se in sicurezza"

La vecchia via sanminiatese è stata declassata: da strada regionale a strada comunale. E, in futuro, anche il ponte di San Pierino, potrebbe diventare un’infrastruttura pronta a passare dalla competenza della Città metropolitana al municipio.

È questo il punto per il quale è stata l’amministrazione comunale a richiedere le prove tecniche che sono già in corso sulla struttura: in buona sostanza, il Comune potrà farsi carico di un ponte che risulta essere in perfetta sicurezza e senza necessità di interventi di vasta portata che rischierebbero di metterlo in difficoltà. Tutte le operazioni di verifica sono state avviate dalla Città Metropolitana che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana dedicato al ponte di San Pierino, si apprende, di 350mila euro, finalizzato non soltanto a effettuare tutte le verifiche richieste, ma anche a redigere un eventuale progetto di consolidamento strutturale.

Il ponte di San Pierino, lo ricordiamo, appartiene ancora al demanio stradale regionale perché faceva parte del vecchio tracciato della Sr 436 che, anche se declassato a strada comunale dopo la realizzazione della variante e il nuovo ponte sull’Arno, sarà trasferito in gestione al Comune di Fucecchio all’esito delle verifiche. Sul vecchio ponte sull’Arno di San Pierino, infatti, sono già in vigore modifiche alla viabilità: limite di velocità a 30 km/h e di massa a 18 tonnellate (quindi bus del Tpl ammessi); senso unico alternato semaforizzato, rimanendo fruibili da parte dei pedoni entrambi i marciapiedi ed entrambe le fasce laterali residuali; parzializzazione della carreggiata eseguita mediante installazione di new jersey agli imbocchi lungo lo sviluppo longitudinale del ponte. A questo proposito la polizia provinciale effettuerà controlli a campione sul carico dei mezzi pesanti.

I primi risultati delle verifiche in corso potrebbero arrivare subito dopo le festività natalizie per fornire al Comune un primo focus dello "stato dell’arte" per poter prendere le prime decisioni preliminare. E comunque tutte le limitazioni iniziative a partire dal 21 dicembre scorso resteranno in vigore fino al termine delle operazioni. E, non è escluso anche oltre, de dovessero emergere criticità per la quali verrà ritenuto necessario diminuire il carico di traffico sulla struttura. Al termine delle verifiche sarà deciso l’eventuale passaggio delle competenze.

C.B.