Il polverone delle storie gender Scontro tra il Comune e FdI "Radicale è chi ha paura dei libri"

"Falsità e pregiudizi". Ci va giù duro l’assessore alla Cultura Daniele Cei dopo l’attacco di FdI sulla presentazione del libro ’Cose del gender’, all’interno della rassegna ’Notti di mezza estate’, promossa dalla biblioteca comunale. "Per smentire le parole del coordinatore comunale di FdI Vittorio Picchianti – dice Cei – non serve nemmeno cercare le parole giuste, basta utilizzare quelle usate dallo stesso Picchianti. Si smentisce da solo quando dice che un libro di testimonianze sulle esperienze di ragazze e ragazzi di fronte alla scoperta della propria sessualità non può, di per sé, avere niente di negativo".

Poi Cei cala l’affondo: "Allora mi chiedo, ma se il tema del libro non ha niente di negativo e la presentazione del volume non c’è ancora stata, Picchianti la strumentalizzazione dove l’avrebbe vista? – continua l’assessore –. L’unica strumentalizzazione al momento è la sua che ha ottenuto visibilità facendo un processo alle intenzioni. Lo invito a venire il 19 luglio alla presentazione e ad ascoltare i contenuti. Saremmo ben felici se portasse anche il suo contributo a un dibattito costruttivo". In un passaggio Picchianti aveva detto: "Prendiamo atto che l’amministrazione stia facendo propria la linea politica radicale della nuova segreteria Pd, soffiando sul fuoco di argomenti divisivi che nulla hanno a che fare con la guida di una comunità locale". E qui il duello entra nel vivo. "Altro che deriva radicale del Pd, radicale nel terzo millennio è chi ha paura dei libri e della cultura. La verità, purtroppo per Picchianti, è che siamo di fronte a un partito, quello guidato da Giorgia Meloni, che a tratti sembra rimasto all’Italia degli anni ‘60-‘70, quella delle battaglie di retroguardia su temi come il divorzio e l’aborto – prosegue Cei – Affrontare certe tematiche è un modo per guardare le diversità come una ricchezza e che questo possa aiutare le persone a confrontarsi con serenità con la propria sessualità. Perché se tutti vivessero la propria sessualità con serenità e consapevolezza sicuramente si eviterebbero tanti fenomeni degenerativi della società come la violenza sulle donne e sui minori".

Sulla questione interviene anche la direttrice della biblioteca Lisa Sciagrà: "La biblioteca acquista libri sugli argomenti più svariati e trattati dai più diversi punti di vista. Il tema trattato dal libro in questione è di sicuro interesse in qualsiasi modo una persona la pensi. Si legge per capire meglio, per farsi un’idea più precisa. Non ci sono imposizioni. La proposta per i bambini sarà quella descritta, si leggeranno racconti attinenti ai temi citati come l’amicizia, l’empatia, la diversità, argomenti vasti".

C. B.