Il pericolo corre sulle strade. In soli tre mesi 178 incidenti: "Troppa velocità e distrazione"

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

I numeri non mentono. Precisi e impietosi rivelano una verità di cui avremmo fatto volentieri a meno: in fatto di incidenti stradali "siamo tornati alle cattive abitudini". Lapidaria ma ben esplicativa è la frase del comandante della polizia municipale dell’Unione, Massimo Luschi, che fotografa e commenta il report del primo trimestre (non ancora terminato) di quest’anno dei sinistri registrati sul territorio dell’Empolese Valdelsa. Dal 1 gennaio al 20 marzo 2024 sono ben 178 gli incidenti rilevati dalla municipale sugli undici comuni di competenza. Tra questi ci sono stati un mortale, tre incidenti con conseguenze gravissime (feriti finiti in ospedale in prognosi riservata), 83 sinistri con feriti non gravi, e 91 senza feriti. Il dato complessivo fa impressione se paragonato allo stesso periodo di due anni fa. In questi primi tre mesi dell’anno siamo già a più 70 incidenti: nel 2022, dal 1 gennaio al 20 marzo, i sinistri rilevati erano stati 108, fra cui un mortale, tre con feriti in prognosi riservata, 70 con feriti lievi e 34 senza feriti. Erano poi aumentati lo scorso anno, sempre nello stesso periodo, arrivando a 126, fra i quali c’erano stati un incidente mortale, sei con prognosi riservata, 63 con feriti non gravi e 56 senza feriti. A guidare la classifica dei comuni con il numero più alto di incidenti da tre anni a questa parte è sempre Empoli (che è anche il comune più ’popoloso’ anche se non quello più esteso), seguito da Fucecchio e Castelfiorentino. Nel primo trimestre del 2022 nelle strade empolesi sono stati rilevati 43 incidenti, 50 nel 2023 e 67 quest’anno. Fucecchio ne contava 15 nei primi tre mesi del 2022, 14 nello stesso periodo di un anno fa e 27 quest’anno. Anche Castelfiorentino ha raddoppiano l’infelice dato: 10 nel 2022, 14 nel 2023 e 23 quest’anno. In fatto di incidenti stradali non c’è un comune che si salva. Vinci ne annoverava 9 nel primo trimestre del 2022, 11 nel 2023 e 15 quest’anno; Cerreto Guidi ne contava 7 due anni fa, 12 lo scorso anno e 6 in questo primo trimestre del 2024. Montelupo Fiorentino è passato dai 6 del 2022 e 2023 ai 10 di quest’anno. Gambassi Terme era a quota 4 nel 2022, è salito a 6 nel 2023 ed è fermo a 3 quets’anno; Certaldo, invece, è passato da 5 nel 2022 a 3 nel 2023 a 10 quest’anno. Nel comune di Capraia e Limite erano stati registrati 2 incidenti nel 2022, uno lo scorso anno e 3 quest’anno. Montespertoli ha raddoppiato il numero di sinistri passando dai 5 nei primi trimestri 2022 e 2023 agli 11 di quest’anno. Infine Montaione che è passato da 2 sinistri nel 2022 a 4 nel 2023 a 3 in questo primo trimestre 2024.

"Le cause principali dei sinistri rilevati sono legate all’eccessiva velocità e alla disattenzione alla guida – spiega il comandante Luschi – Tra i fattori di distrazione ci possono essere dall’uso del cellulare alla regolazione della radio che portano a non vedere un ostacolo o a non rispettare la precedenza o il rosso del semaforo". Un dato in calo, per fortuna, è quello che riguarda gli incidenti legati all’assunzione di sostanze stupefacenti e di consumo di alcol. "I numeri di sinistri con persone alla guida positivi all’alcol test e al test antidroga sono molto bassi, tuttavia questo non deve far calare l’attenzione sui grossi rischi che possono esserci se ci si mette alla guida in condizioni di salute alterate". Un altro dato significato riguarda la rete stradale maggiormente teatro di incidenti. "Quasi tutti i sinistri – dice Luschi - avvengono in aree urbane, ovvero nei centri abitati; pochi in zone extraurbane. Quello che ci preoccupa è che purtroppo siamo tornati ai numeri pre pandemia. In tutti i comuni registriamo un incremento di incidenti: purtroppo si torna alle cattive abitudini".