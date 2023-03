Il pensiero di don Milani in una campagna grafica

"La grandezza di una persona non si misura dalla grandezza del luogo in cui è vissuta". E’ questa frase di Don Milani la voce della campagna grafica nata dalla collaborazione tra Elan Frantoio e l’istituto comprensivo Montanelli Petrarca, ideata e diretta da Firenza Guidi in occasione della giornata internazionale della donna. Protagoniste dell’iniziativa sono 16 studentesse di terza media (due per ciascuna sezione dell’istituto), italiane e straniere, provenienti da piccoli paesini non solo toscani e italiani ma anche stranieri, come Marocco, Senegal, Perù, Cina. Il risultato è una grande fotografia delle 16 studentesse accompagnata dalla frase di Don Milani, che sarà condivisa sulle piattaforme web e social della scuola e del Comune di Fucecchio e che verrà esposta con vele di sei metri per tre metri negli spazi della Coop di Fucecchio e dintorni. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il primo grande poster della campagna grafica negli spazi della Coop (lato Palazzetto). Il secondo apparirà invece alla rotonda dei barchini il 17 marzo, in modo che la campagna sia visibile per tutto il mese di marzo.