"Il Pd ferma la nascita di via Martiri delle Foibe"

"Un argomento tristemente conosciuto e simboleggiato da una data, 10 febbraio, che è stata istituita da una legge dello Stato che rende finalmente giustizia alle migliaia di nostri connazionali vittime di una violenza tanto efferata quanto purtroppo silenziata per ragioni storiche che finalmente sono venute meno". Con queste parole Giuseppe Romano (nella foto) ha illustrato in consiglio comunale la mozione bocciata dalla maggioranza. Si trattava di una mozione presentata dal gruppo "Montaione nel cuore" (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega) che impegnava il sindaco e la giunta comunale su tre distinti punti: il primo attinente "l’organizzazione e se del caso della implementazione di iniziative celebrative in memoria dei Martiri delle Foibe nel Comune di Montaione", il secondo invitava formalmente ogni scuola di ogni ordine e grado del Comune, ad osservare, per il 10 febbraio, un minuto di silenzio ed a dare lettura o ascoltare testimonianze coerenti di questo evento. Infine il terzo impegnava "il sindaco e la giunta comunale ad individuare una via, un largo o una piazza sul territorio comunale da intitolare ai “Martiri delle Foibe” nel più breve tempo possibile". Nessuna delle tre distinte istanze è stata accolta e di conseguenza la mozione è stata integralmente respinta dalla maggioranza comunale (Pd). "Nessuna delle argomentazioni sollevate dal sindaco Pomponi è francamente accettabile, a giustificazione di un diniego", ha sottolineato Giuseppe Romano.