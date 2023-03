Il Pd e la svolta sui social "Una community digitale"

Anche la politica ed il contatti con i territorio corrono sul filo invisibile del web e s’incontrano sulle piazze di Facebook e Istagram. Così nel Pd che sta costruendo il nuovo futuro con la prima donna alla guida della segreteria nazionale, arrivano cambiamenti anche sui territori. Il segretario del Partito democratico Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini ha deciso ha deciso di allargare la segreteria, nominando Cristina Bortolai (foto a sinistra) responsabile social della Federazione. Quella che è iniziata con il risultato delle primarie del 26 febbraio – afferma Mazzantini – è decisamente una stagione politica nuova per il partito. Il congresso è riuscito a costruire un ponte fra chi sta dentro il partito e chi lo vive da fuori con altrettanto trasporto".

"La partecipazione popolare di massa e la vittoria di Elly Schlein hanno dato la scossa attesa, come già dimostrano la risalita nei sondaggi e l’impennata delle richieste di tesseramento – aggiunge Mazzantini –. Dobbiamo cogliere appieno quest’onda, confermando con i fatti quella disponibilità all’apertura e alla contaminazione che abbiamo prospettato nella fase congressuale. Innanzitutto, ricontattando ed incontrando, se lo vorranno, tutti coloro che sono venuti a votare alle primarie del 26 febbraio, per ringraziarli e chiedergli un contributo attivo alla costruzione di questo percorso. E poi – aggiunge – costruendo una vera e propria community digitale, che da anni ormai è indispensabile, al pari di quella fisico-territoriale, per potersi definire un partito popolare. I social network, in particolare, sono le “piazze” dei comizi di oggi, le reti dentro le quali avvengono i confronti più larghi e partecipati nella società contemporanea".

"Dichiararsi un partito aperto significa oggi essere anche in grado di intercettare questo genere di partecipazione politica quotidiana. Proprio questa consapevolezza mi ha spinto a individuare una vera e propria responsabile del posizionamento social del Pd territoriale – conclude Mazzantini –. Ho chiesto per questo a Cristina (ndr Bortolai) la disponibilità per quel ruolo, che, tra l’altro, ha già ricoperto nel Pd di Vinci. È anche un modo per dimostrare la volontà del Pd dell’Empolese Valdelsa di continuare a valorizzare il protagonismo e la partecipazione attiva delle più giovani generazioni, risultate decisive per la riuscita del recente congresso e che riteniamo indispensabili per realizzare un vero rinnovamento della nostra azione politica".