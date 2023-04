Il Pd apre le sue porte La parola ai cittadini

Apericena con "microfoni aperti" alla cittadinanza per cercare persone, nuove idee e spinte di ripartenza, "Su queste premesse – dice Luca Giorgi, segretario Pd di Fucecchio – si colloca l’iniziativa di sabato 15 aprile, a partire dalle 18,30 nella nostra sede a ’I Care’. Apericena per aprire non solo metaforicamente le porte del partito, ma per permettere fisicamente, una volta di più, alle persone che hanno votato alle primarie, e a tutti i simpatizzanti del Pd, di incontrarsi, di parlare e dare così il via all’auspicato nuovo percorso di partecipazione popolare, affrontando temi d’attualità nazionali e locali". Parteciperà il nuovo segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, in una delle prime uscite ufficiali nel suo nuovo ruolo.

La serata si aprirà alle 18,30, e proseguirà fino a dopo cena quando i Giovani Democratici cureranno la seconda parte dell’evento. Proprio i Giovani Democratici – spiega una nota – saranno protagonisti in questo nuovo percorso partecipativo. Per prenotazioni telefonare al 320 9276277 (Sandro).