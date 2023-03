Il Pci ribadisce la posizione FdI: "Un’offesa"

Un fiume di reazioni, tra attacchi incrociati e parole al veleno. Da una parte la destra che attacca Susanna Rovai per aver inneggiato a Tito, dall’altra il Partito Comunista Italiano che non fa attendere la sua reazione. "Apprendiamo che la Lega chiederà a Mattarella un “ammonimento pubblico” per la consigliera Susanna Rovai, militante del Pci, per aver esclamato: “Viva Tito!”. L’onda lunga, a quanto pare oggi inarrestabile, del revisionismo storico e del tentato revanscismo dell’estrema destra sta cercando di travolgere tutto, ogni forma di memoria collettiva e popolare, di riscrivere la storia dalla parte di chi inequivocabilmente ha causato tragedie di popoli". Per quanto riguarda Tito, il Pci cita poi le parole della sezione Anpi di Fucecchio: "È opportuno ricordare a chi mette in dubbio certi fatti storici che alla lotta partigiana diretta da Tito si affiancarono anche soldati italiani che si rifiutarono di sterminare il popolo Jugoslavo occupato prima da Mussolini e poi da Hitler". Infine, si citano le parole dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini in occasione della scomparsa di Tito: "“L’umanità perde un combattente che tenacemente si è battuto per i principi di libertà e di giustizia“. Noi la pensiamo come lui - conclude il Pci - e, ricordandolo, non possiamo che ribadire: Viva il compagno Tito!".

I consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia del gruppo centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli ed Alessandra Gallego definiscono invece l’accaduto "un’offesa per la memoria delle vittime delle Foibe, uno spregio per le leggi della Repubblica italiana ed un oltraggio alla coscienza civile di tutti i cittadini della città metropolitana di Firenze".