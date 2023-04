Il "patto per il verde" e la prima passeggiata con i cittadini

Domani a prima passeggiata urbana con i cittadini, guidata dagli esperti di Iridra e Codesign Toscana. E’ il processo partecipativo "Un patto per il verde", promosso dall’amministrazione comunale di Empoli per condividere con cittadine e cittadini il futuro della città. Due le aree della città al centro del dialogo con partecipanti di ogni età: il quartiere di Corea e la zona di Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco. Chi vorrà – spiega una nota – potrà prendere parte a questa iniziativa che vuole essere occasione per vivere i luoghi e condividere idee per il quartiere: al termine dell’iniziativa, alla quale saranno presenti anche gli assessori comunali Massimo Marconcini, con delega all’ambiente, e Adolfo Bellucci, con delega alle manutenzioni, è previsto un aperitivo. Si tratta di un evento aperto a tutti, bambini, adulti, famiglie, associazioni: seguendo un percorso a tappe guidato da Codesign Toscana e Iridra Srl, i presenti raggiungeranno alcuni luoghi socialmente, urbanisticamente e naturalisticamente rilevanti del quartiere e potranno fare proposte e osservazioni, oltre che pratica con le Nature Based Solution. "Un patto per il verde" è promosso dal Comune e sostenuto dall’autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione della Regione Toscana, si propone di far conoscere i temi delle soluzioni basate sulla natura e di identificare con cittadini, tecnici e stakeholder della città, in particolare del quartiere di Corea e dell’area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, bisogni e soluzioni di rigenerazione urbana utilizzando come strumento un catalogo alberi, siepi, pergolati, verde sui balconi, orti sociali, ecc.). Il tutto con il coinvolgimento dell’Aps Codesign Toscana, dal 2017 impegnata nella promozione della ricerca sociale e della progettazione collaborativa nel contesto urbano.